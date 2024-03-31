Михаил Делягин: Хватит кормить олигархов Россией

Опять и снова тупая, с вонюче-поганым ртом и рубероидной автаркой, прорезалась....

М

Мария

Смешно спорить, что лучше, социализм, или капитализм. Смотря кому. Большинству лучше социализм, Меньшинству - капитализм. В 1991г. народ провели на мякине. Верхушка конвертировала власть в собственность. Теперь уже Советский Союз не вернёшь. А жаль, конечно.