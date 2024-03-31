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Михаил Делягин: Хватит кормить олигархов Россией

Михаил Делягин: Хватит кормить олигархов Россией

Для массового технологического прогресса необходима минимизация цен на издержки, включая кредит и сырье: иначе на него просто не хватит ресурсов.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Опять и снова тупая, с вонюче-поганым ртом и рубероидной автаркой, прорезалась....
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2 час.
М
Мария
Смешно спорить, что лучше, социализм, или капитализм. Смотря кому. Большинству лучше социализм, Меньшинству - капитализм. В 1991г. народ провели на мякине. Верхушка конвертировала власть в собственность. Теперь уже Советский Союз не вернёшь. А жаль, конечно.
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2 час.
A
Andrey
Может,
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1 мин.

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