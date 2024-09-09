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Царьград

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Терапевт Хухреев назвал три смертельно опасные бессимптомные болезни

Терапевт Хухреев назвал три смертельно опасные бессимптомные болезни

Некоторые тяжелые заболевания человек может не замечать до той стадии, когда медицина уже станет бессильна.

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