За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 971 подписчик

290 рабочих мест под ударом: обанкротился поставщик деталей для BMW и Porsche

290 рабочих мест под ударом: обанкротился поставщик деталей для BMW и Porsche

В Германии финансовая несостоятельность настигла еще одного поставщика автомобильных компонентов.  Речь о компании Hess Plastics – она специализируется на выпуске пластиковых деталей для машин, бытовой техники и промышленного оборудования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии