290 рабочих мест под ударом: обанкротился поставщик деталей для BMW и Porsche

В Германии финансовая несостоятельность настигла еще одного поставщика автомобильных компонентов. Речь о компании Hess Plastics – она специализируется на выпуске пластиковых деталей для машин, бытовой техники и промышленного оборудования.
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