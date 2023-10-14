Ямальский онколог проведет курс самообследования молочных желез

Жительниц Нового Уренгоя пригласили сегодня, 14 октября, в больницу города. Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Дженет Ханмурзаева проведет для них курс по самообследованию молочных желез.
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