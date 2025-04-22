Царьград
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Царьград

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От архитектуры сносит крышу: австралиец восхищён Москвой. Турист в шоке от чистоты и ухоженности столицы

От архитектуры сносит крышу: австралиец восхищён Москвой. Турист в шоке от чистоты и ухоженности столицы

Австралийский пауэрлифтер посетил Москву по пути на спортивное мероприятие в Красноярске. после прогулки по столице он был впечатлён городом.

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