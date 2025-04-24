В Омске собираются снести 14 частных домов на улицах Маяковского, Лазо, 7-я Линия и 8-я Линия. На их месте планируется многоэтажная застройка.
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В Омске собираются снести 14 частных домов на улицах Маяковского, Лазо, 7-я Линия и 8-я Линия. На их месте планируется многоэтажная застройка.