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«Оклахома» установила рекорд НБА, отыграв «-26» после первой половины в третьем матче серии против «Мемфиса»

К 2.39 до конца первой половины «Гриззлис» вели 29 очков, а к перерыву счет был 77:51.  Во второй половине «Оклахома» обыграла «Мемфис» 63:31 и вырвала итоговую победу.

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