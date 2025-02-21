Сотрудники полиции ЯНАО рассказали школьникам о своей профессии

В отделе МВД России «Пуровский» состоялась встреча полицейских с учениками 5-го класса СОШ № 3 г. Тарко-Сале.
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