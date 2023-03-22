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Рогов сообщил о подготовке ВСУ к нанесению ударов на Запорожском участке фронта

Рогов сообщил о подготовке ВСУ к нанесению ударов на Запорожском участке фронта

Киевский режим готовится атаковать Запорожское направление с нанесением отвлекающих ударов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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