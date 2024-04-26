ТАСС: в деле замминистра обороны Иванова могут появиться новые фигуранты

Следствие проверяет причастность замминистра обороны Тимура Иванова, который подозревается в получении взятки, к возможным другим должностным преступлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
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