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ТАСС: в деле замминистра обороны Иванова могут появиться новые фигуранты

ТАСС: в деле замминистра обороны Иванова могут появиться новые фигуранты

Следствие проверяет причастность замминистра обороны Тимура Иванова, который подозревается в получении взятки, к возможным другим должностным преступлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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