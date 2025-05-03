CBS: Уолтц не согласился на должность посла США в Саудовской Аравии

Майк Уолтц, отправленный в отставку советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности, не согласился на должность посла Соединенных Штатов в Саудовской Аравии, предпочтя назначение постоянным представителем страны при ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии