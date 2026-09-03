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«По игре получили три». Газизов признал закономерность разгрома махачкалинского «Динамо» от «Зенита»

«По игре получили три». Газизов признал закономерность разгрома махачкалинского «Динамо» от «Зенита»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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