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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» еще не побеждал в этом сезоне. 2.55 – «Ипсвич» не проиграет

«Ипсвич» примет «Ливерпуль» в 3-м туре АПЛ. Команда Оливера Гласнера еще не побеждала в этом сезоне. «Мерсисайдцы» дважды сыграли вничью с одинаковым счетом 2:2 – против «Ньюкасла» и «Ноттингем Форест».

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