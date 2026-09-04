«Ливерпуль» еще не побеждал в этом сезоне. 2.55 – «Ипсвич» не проиграет

«Ипсвич» примет «Ливерпуль» в 3-м туре АПЛ. Команда Оливера Гласнера еще не побеждала в этом сезоне. «Мерсисайдцы» дважды сыграли вничью с одинаковым счетом 2:2 – против «Ньюкасла» и «Ноттингем Форест».