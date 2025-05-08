Что почитать о Великой Победе во время «длинных выходных»: «прагматичный» рейтинг «МК»

Пять минут: это много или мало Меньше всего времени уходит на знакомство с поэзией; другое дело, что хорошее стихотворение – как обед в армейской столовой, во время которого солдатам говорят: «ешьте быстрей, распробуете потом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии