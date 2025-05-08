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Что почитать о Великой Победе во время «длинных выходных»: «прагматичный» рейтинг «МК»

Что почитать о Великой Победе во время «длинных выходных»: «прагматичный» рейтинг «МК»

Пять минут: это много или мало Меньше всего времени уходит на знакомство с поэзией; другое дело, что хорошее стихотворение – как обед в армейской столовой, во время которого солдатам говорят: «ешьте быстрей, распробуете потом».

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