Зажигательный «британец» Разведчики 252 полка 3 дивизии к западу от Макеевки обнаружили и уничтожили братинскую самоходную артустановку AS-90.
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Зажигательный «британец» Разведчики 252 полка 3 дивизии к западу от Макеевки обнаружили и уничтожили братинскую самоходную артустановку AS-90.
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