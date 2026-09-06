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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осака после победы над Мертенс: «Я очень на себя сердилась и прошу прощения за свое поведение»

Наоми Осака извинилась перед болельщиками после победы над Элизой Мертенс в третьем круге US Open – 6:3, 3:6, 7:5.

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