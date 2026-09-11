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Зависимость Запада от российского урана растет

Зависимость Запада от российского урана растет

Россия с учетом зарубежных активов сможет контролировать до 36% мировых поставок добываемого урана к 2040 году, пишет Financial Times со ссылкой на исследование Centre for Strategic Advantage (CSA).

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