Песков: Путин 12 февраля проведет совещание по экономическим вопросам

Президент РФ Владимир Путин в середине дня проведет совещание с экономическим блоком правительства, АП и ЦБ РФ, где обсуждаются тренды экономики и направления дальнейшего движения, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии