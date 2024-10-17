❗️По дополнительной информации, сегодня утром в результате обстрела Петровского района на ул. Полухина был ранен мужчина 1961 г.
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❗️По дополнительной информации, сегодня утром в результате обстрела Петровского района на ул. Полухина был ранен мужчина 1961 г.
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