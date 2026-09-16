Соединенные Штаты Америки: Два человека погибли и еще неподтвержденное количество получили ранения, когда внедорожник врезался в автобус метро в квартале 20900 на Нордхофф-стрит в районе долины Сан-Фернандо в округе Лос-Анджелес, Калифорния, поздно вечером.