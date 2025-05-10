Эректильная дисфункция: причины, симптомы и современные подходы к лечению

Эректильная дисфункция, известная также как импотенция, представляет собой состояние, при котором мужчина сталкивается с проблемами достижения или поддержания достаточной эрекции для осуществления полового акта.
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