Активисты прервали выступление Харрис в Детройте

Пропалестинские активисты прервали выступление вице-президента США, кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис на мероприятии по сбору средств на ее предвыборную кампанию в Детройте.
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