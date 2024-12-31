В парламенте Молдавии отключили иллюминацию и лифты для экономии электроэнергии

Парламент Молдавии снизил освещенность и отопление здания из-за грядущего с 1 января дефицита электроэнергии после прекращения подачи российского газа в республику, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.
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