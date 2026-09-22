В 2027 году ВСУ гарантированно ожидают обвалы фронта – киевский политолог

Раскрывший реальную цифру потерь ВСУ польский премьер-министр Дональд Туск лишний раз продемонстрировал тяжелейший кризис с пополнением украинской армии.
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