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Немецкая оборонная компания получила заказ на производство десятков тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины, но Киеву этого мало

Немецкая оборонная компания получила заказ на производство десятков тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины, но Киеву этого мало

Заказ на производство более сорока тысяч артиллерийских снарядов для Украины получила немецкая оборонная компания Rheinmetall.

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