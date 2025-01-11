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Политика как она есть

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В Литве разгорелся скандал из-за замминистра, отмечающего День Победы

В Литве разгорелся скандал из-за замминистра, отмечающего День Победы

Новый заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов поздравлял своих подписчиков в соцсетях с Днем Победы и подвергся за это травле и преследованию со стороны партийного начальства и вышестоящих чиновников.

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