В Литве разгорелся скандал из-за замминистра, отмечающего День Победы

Новый заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов поздравлял своих подписчиков в соцсетях с Днем Победы и подвергся за это травле и преследованию со стороны партийного начальства и вышестоящих чиновников.
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