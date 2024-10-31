Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов

С 2017 года город уже заключил 22 офсетных контракта Правительство Москвы проведет электронные конкурсы для заключения двух офсетных контрактов — на поставку модулей защищенного доступа SAM для устройств оплаты проезда в городском транспорте и на оказание услуг по утилизации брошенных транспортных средств.