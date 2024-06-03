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Гаджеты. Технологии. Интернет

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Как выглядит первый в мире робот-трактор, который создали в России

Как выглядит первый в мире робот-трактор, который создали в России

На выставке Золотая Нива 2024 ведущий российский разработчик ИИ-систем для беспилотной сельхозяйственной техники, компания Cognitive Pilot, представил промышленный образец первого в мире полностью беспилотного роботизированного мини-трактора.

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