Вакцину против всех видов рака успешно испытали в России

Российские ученые успешно испытали революционную вакцину против всех видов рака. Как рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, первое тестирование прошло успешно, его проводили на мышах, которым искусственно привили меланому.
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