Bild: Mercedes-Benz может потерять американский рынок

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz может потерять американский рынок, пишет Bild. По данным издания, это связано с законопроектом, запрещающим продавать в США автомобили компаний с долей китайского капитала более 15%.
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