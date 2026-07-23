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Bild: Mercedes-Benz может потерять американский рынок

Bild: Mercedes-Benz может потерять американский рынок

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz может потерять американский рынок, пишет Bild. По данным издания, это связано с законопроектом, запрещающим продавать в США автомобили компаний с долей китайского капитала более 15%.

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