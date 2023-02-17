Херш заявил, США ожидает кошмар за подрыв «Северных потоков», но они пока от этого отнекиваются

Журналист Сеймур Херш дал интервью изданию Democracy Now, в котором оценил негативные последствия для Вашингтона после диверсии на дне Балтийского моря, когда по приказу Джо Байдена, были взорваны газопроводы из России в Германию «Северный поток».
Журналист Сеймур Херш дал интервью изданию Democracy Now, в котором оценил негативные последствия для Вашингтона после диверсии на дне Балтийского моря, когда по приказу Джо Байдена, были взорваны газопроводы из России в Германию «Северный поток».
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