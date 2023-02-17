РИАП "АПРАЛ" МТ

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Херш заявил, США ожидает кошмар за подрыв «Северных потоков», но они пока от этого отнекиваются

Херш заявил, США ожидает кошмар за подрыв «Северных потоков», но они пока от этого отнекиваются

Журналист Сеймур Херш дал интервью изданию Democracy Now, в котором оценил негативные последствия для Вашингтона после диверсии на дне Балтийского моря, когда по приказу Джо Байдена, были взорваны газопроводы из России в Германию «Северный поток».

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