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Дождь, ветер и возвращение тепла: какой будет погода в Москве в выходные 10-11 октября

Дождь, ветер и возвращение тепла: какой будет погода в Москве в выходные 10-11 октября

Выходные 10–11 октября в Москве начнутся с дождя в ночь на субботу, а в воскресенье благодаря прояснениям станет на пару градусов теплее.

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