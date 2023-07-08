В конце мая США одобрили поставку Украине до 24 истребителей F-16. При обнародовании такого решения Байден сослался на Зеленского, обещавшего, что F-16 не будут использоваться для атак по российской территории и в ходе контрнаступления.
F-16 Украине – Lockheed Martin хочет заработать на их списании
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну вот и всё теперь появились ещё законные цели на территориях стран НАТО в Европе , а с ними и аэродромы и нефте базы и рем базы и училища по подготовке кадров лётного и ремонтного состава . Аж дышать легче стало
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14 час.
Dapxygap
Вас ждут в КБ Ред Шторм для консультации как переделеть
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11 час.
Dapxygap
Хорошо, что Вам полегчало. Можете надеть штаны.
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11 час.
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