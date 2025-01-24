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WSJ: угрозы Трампа «заставить» РФ сесть за стол переговоров оказались пустыми

WSJ: угрозы Трампа «заставить» РФ сесть за стол переговоров оказались пустыми

Угрозы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа «заставить» Российскую Федерацию сесть за стол переговоров по Украине путем новых рестрикций оказались пустыми, поскольку у Москвы достаточно ресурсов для развития своих успехов на поле боя.

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