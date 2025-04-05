Специалисты МТО 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск ежедневно доставляют на передовую свежевыпеченный хлеб

Возможности полевого хлебозавода позволяют производить до 6 тонн хлеба в сутки. Здесь есть всё необходимое оборудование, включая конвейерные хлебопекарные печи, которые могут работать в стационарных и полевых условиях.
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