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Закон, порядок, государство

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Специалисты МТО 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск ежедневно доставляют на передовую свежевыпеченный хлеб

Специалисты МТО 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск ежедневно доставляют на передовую свежевыпеченный хлеб

Возможности полевого хлебозавода позволяют производить до 6 тонн хлеба в сутки. Здесь есть всё необходимое оборудование, включая конвейерные хлебопекарные печи, которые могут работать в стационарных и полевых условиях.

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