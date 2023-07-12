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34% американцев старше 65 лет являются геймерами — исследование

34% американцев старше 65 лет являются геймерами — исследование

Третья часть американцев, возраст которых превышает 65 лет, активно играют в видеоигры, выяснилось в ежегодном исследовании Essential Facts Ассоциация производителей видеоигр США (Entertainment Software Association), 12 июля сообщается в отчете организации.

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