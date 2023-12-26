News.ru нашел сведения о том, как живет Митяй из «Сватов» Николай Добрынин

Советский и российский актёр театра и кино Николай Добрынин снимался на протяжении долгого времени, но истинная известность пришла к нему после появления в сериале «Сваты», где он исполнил роль Митяя и стал одним из любимцев телезрителей.
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