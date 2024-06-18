OpenAI совершила «расчетливое предательство прав каждого человека на земле», заявил Сноуден

Эдвард Сноуден / © Getty Images Не все в восторге от этой новости. Американский технический специалист, бывший сотрудник ЦРУ и знаменитый разоблачитель Эдвард Сноуден оказался в числе ярых противников назначения Накасоне в OpenAI.
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