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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин считает, что гол Глушкова «Локо» не стоило засчитывать: «Атака «Махачкалы» началась с того, что Руденко сбили с ног. Часто обманываемся пресловутым «недостаточным контактом»

Сергей Лапочкин считает, что победный гол хавбека махачкалинского « Динамо » Никиты Глушкова в матче с « Локомотивом » (2:1) в 2-м туре Альфа‑Банк РПЛ не стоило засчитывать.

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