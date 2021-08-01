Картина Дня

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О грузинских писателях, датчане и волчата, Байден с яйцом: утренний кофе с EADaily

О грузинских писателях, датчане и волчата, Байден с яйцом: утренний кофе с EADaily

Вот уже наступил и последний месяц лета, а новости, по-прежнему не радуют. 1. От участия в литературной премии «Литера» в знак протеста против вмешательства Министерства культуры Грузии отказались четыре члена жюри из пяти и 15 писателей-номинантов.

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