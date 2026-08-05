Уважаемые родители, убедительная просьба провести с детьми разъяснительные беседы о допустимых местах катания на велосипедах и самокатах.
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Уважаемые родители, убедительная просьба провести с детьми разъяснительные беседы о допустимых местах катания на велосипедах и самокатах.
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