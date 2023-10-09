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Арктическую ипотеку распространят на врачей и учителей

Льготная ипотека под 2% должна быть доступна для врачей и учителей в Арктике. Об этом заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

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