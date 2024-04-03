Названы самые неликвидные и ликвидные модели: в обоих рейтингах фигурируют Mercedes-Benz, согласно данным iSeeCars

Новое исследование, проведенное компанией iSeeCars, показало, что роскошный электромобиль Mercedes EQS возглавил список машин, которые теряют в цене за первые год больше всего — почти половину своей первоначальной стоимости, что эквивалентно цене нового E-Class в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии