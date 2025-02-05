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Троян SparkCat перебрался с Android на iOS

Троян SparkCat перебрался с Android на iOS

Вирус, обнаруженный «Лабораторией Касперского», умеет маскироваться под мессенджеры, приложения доставки еды, банков, криптобирж и чат-ботов.

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