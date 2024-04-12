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Советник Пушилина Кимаковский сообщил о продвижении ВС РФ под Марьинкой

Советник Пушилина Кимаковский сообщил о продвижении ВС РФ под Марьинкой

Вооруженные силы России добиваются продвижения в районе Марьинки, что открывает им оперативный простор сразу на нескольких направлениях и приближает достижение конституционной границы ДНР в районе Курахова.

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