Советник Пушилина Кимаковский сообщил о продвижении ВС РФ под Марьинкой

Вооруженные силы России добиваются продвижения в районе Марьинки, что открывает им оперативный простор сразу на нескольких направлениях и приближает достижение конституционной границы ДНР в районе Курахова.
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