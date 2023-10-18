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Смоленская Газета

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«Смоленскэнерго» предупреждает об ответственности за распространение и использование «заряженных» счетчиков

«Смоленскэнерго» предупреждает об ответственности за распространение и использование «заряженных» счетчиков

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» продолжают многолетнюю работу по противодействию хищениям электроэнергии, выявлению и пресечению деятельности Интернет-ресурсов, специализирующихся на продаже модифицированных приборов учета и устройств для нарушения функционирования электросчетчиков в целях безучетного потребления электроэнергии.

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