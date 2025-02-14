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Живая Кубань

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Под Анапой в ДТП с четырьмя машинами один человек погиб и еще один ранен

Под Анапой в ДТП с четырьмя машинами один человек погиб и еще один ранен

Под Анапой в ДТП с четырьмя машинами один человек погиб и еще один раненНесоблюдение дистанции и выезд на полосу встречного движения стали причинами ДТП с одним погибшим и одним пострадавшим в районе Анапы.

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