Под Анапой в ДТП с четырьмя машинами один человек погиб и еще один ранен

Под Анапой в ДТП с четырьмя машинами один человек погиб и еще один раненНесоблюдение дистанции и выезд на полосу встречного движения стали причинами ДТП с одним погибшим и одним пострадавшим в районе Анапы.
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