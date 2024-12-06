Власти Чебаркуля забыли про недавно благоустроенный парк

Чебаркульский парк остался без надлежащего содержания. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, благоустройство здесь велось с 2022 года в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
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