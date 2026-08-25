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Не только о футболе

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Лига чемпионов, Кубок России, US Open, предсезонка КХЛ и волейбол

Лига чемпионов, Кубок России, US Open, предсезонка КХЛ и волейбол

    За чем следить 25 августа: матчи «Будё-Глимт» и «Селтика», Мирра и Рублёв против итальянцев и «Металлург» — «Трактор»!   🏒 13:00: «Салават Юлаев» — «Амур», мемориал имени Ивана Ромазана  Мемориал имени Ивана Ромазана .

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