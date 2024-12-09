Майк Браун 26 раз повторил «владение за владением» во время пресс-конференции

Главный тренер «Сакраменто» 26 раз повторил «владение за владением» во время пресс-конференции после разгромной победы над «Ютой» (141:97).
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